OM acht Utrechter wel degelijk schuldig aan ‘poging tot doodslag’ na doorrijden botsing in Oss

Na Murat C. zit nu ook broer Ismael vast voor steekpar­tij in Osse Schadewijk

15:22 OSS - Opnieuw zat moeder C. woensdag als toehoorder in de rechtbank. Dit keer niet voor zoon Murat, die een maand geleden werd veroordeeld tot 2,5 jaar na een steekpartij in de Osse Schadewijk, maar voor oudste zoon Ismael. Hij zit in hechtenis zit voor een andere steekpartij in dezelfde wijk. ,,Ik was het niet meneer de rechter.”