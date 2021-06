OM eist 16 jaar cel voor ombrengen van Ossenaar Peter Hovens

Speciale avond in Groene Engel over 100 jaar biblio­theek Oss

13 juni OSS - Onder de noemer De eeuw van mijn bieb houden Bibliotheek Oss en Stadsarchief Oss op woensdag 16 juni in Groene Engel in Oss een avondvullend programma over 100 jaar Bibliotheek Oss. Samen met een groot aantal gasten wordt gekeken naar het heden, verleden en toekomst van de Osse Bibliotheek. De avond is vanaf 20.00 uur live te zien via het YouTube-kanaal van Bibliotheek Oss.