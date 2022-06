OM eist 5 jaar cel voor ontploffing bij gasverdeelstation in Oss: ‘Wijk ontsnapte aan een ramp’

Update + Video Grote brand bij gasverdeel­sta­ti­on in Oss, omwonenden mogen terug naar huis

OSS - Een gasverdeelstation op de kruising van de Vijversingel en de Berghemseweg in Oss is tijdens de jaarwisseling in brand gevlogen. Vermoedelijk is het aangestoken met vuurwerk. Er werden vijftien woningen ontruimd in de omgeving vanwege explosiegevaar. Om 04.30 uur maakte de politie bekend dat het vuur gedoofd was en de bewoners terug naar huis konden.

1 januari