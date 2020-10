OM eist celstraffen van 15 en 20 jaar tegen aanslagplegers Oss

,,De gebruikte wapens doen denken aan een guerillaoorlog: brandbommen, molotococktails, handgranaten. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven dat je dit zonder enige wroeging uitvoert. Zonder vragen te stellen over het waarom en alleen voor het geld. Huurlingen in Brabant voor al uw grote en kleine aanslagen.” De officier van justitie kan geen enkele verzachtende omstandigheid bedenken voor de twee mannen die deze week terecht staan voor een serie aanslagen.

,,Het zijn delicten van de buitencategorie. Ik ken geen vergelijkbare zaak. Het is nietsonziende criminaliteit die steeds verder opliep in ernst. waren de eerste aanslagen nog redelijk amateuristisch te noemen, gaandeweg werden ze steeds brutaler en professioneler, met steeds zwaardere wapens. Het is vergelijkbaar met de tv-serie Criminal Minds. De daders groeien in hun rol als terroristen. Angst aanjagen was hun doel. Geen gewone angst, maar echte doodsangst. En als er ook echt iemand om zou komen, liet dat hen totaal onverschillig.”