OM eist opnieuw 6 jaar gevangenisstraf voor brandstichting café D'n Dijk Ravenstein

Het betreffende café aan de Maasdijk brandde in juni 2016 volledig uit. Ook enkele appartementen boven de horecazaak gingen in de vlammen verloren. De bewoners konden in de nacht van 24 juni ternauwernood aan het vuur ontsnappen. Juist het feit dat de brandstichter het gevaar op letsel of de dood van de bewoners op de koop toe heeft genomen wordt S. zwaar aangerekend.

Zonneschermpje

Dat ‘alles’ betrof op de laatste zittingsdag louter nog een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat in opdracht van het hof is opgesteld. Die wilde weten of een zonneschermpje in de auto waar de brandstichter in de bewuste nacht in reed hetzelfde schermpje is dat de politie tijdens het onderzoek aantrof in een auto van S. Het NFI geeft daarover geen uitsluitsel. Het gefilmde schermpje lijkt op het zonneschermpje dat bij S. werd aangetroffen, maar de kwaliteit van de beelden is niet goed genoeg om er veel zekerheid over te kunnen verschaffen.