OM eist taakstraffen van 160 uur voor relschoppers azc Heesch

DEN BOSCH/HEESCH - Vier mannen die na een demonstratie tegen de vestiging van een azc in Heesch vuurwerk en stenen gooiden naar de politie hoorden woensdag 160 uur taakstraf tegen zich eisen voor de rechtbank in Den Bosch. ,,Was deze zaak tijdig behandeld, dan had ik niet geaarzeld gevangenisstraffen te eisen", stelde de officier van justitie.

De ongeregeldheden vonden op 18 januari 2016 plaats bij het gemeentehuis van Bernheze aan de Misse in Heesch. Naar schatting duizend mensen demonstreerden tegen het voornemen van het gemeentebestuur om aan de westkant van Heesch een opvangcentrum voor honderden asielzoekers te vestigen. Toen de demonstratie ten einde liep, kregen de aanwezigen de oproep om zich van het plein te verwijderen. Dat gebeurde niet. Er werden eieren en stenen naar het gemeentehuis gegooid en op zeker moment bestormde een deel van de aanwezigen het bordes en bonkte op de ramen van de raadzaal, waar op dat moment werd vergaderd.

De mobiele eenheid drong de menigte terug. Maar de 24 agenten waren niet in staat om de menigte uiteen te drijven. Het duurde een uur voor er versterking kwam. In die periode werden de in linie opgestelde ME’ers bekogeld met stenen, houten paaltjes en zwaar vuurwerk. Met name dat laatste hakte erin, zo verklaarden de politieagenten achteraf. Verschillende ME’ers liepen nog dagen met een pieptoon in hun oren door de harde knallen van Cobra's en ander illegaal vuurwerk.

Onverklaarbare vertraging

Drie relschoppers werden ter plekke aangehouden. Hun zaak werd datzelfde jaar afgedaan door de rechtbank. Vier andere verdachten werden achteraf op beelden geïdentificeerd. Zij verschenen in augustus 2017 voor de politierechter, maar die verwees de zaak door naar de meervoudige kamer. Waarom er vervolgens bijna twee jaar niets mee gebeurde, kon de officier van justitie woensdag niet verklaren. In ieder geval is de ‘redelijke termijn’ van berechting ruim overschreden en matigde ze daarom haar strafeis.

De vier verdachten ontkennen allemaal dat ze geweld hebben gebruikt. Twee van hen erkenden wel dat zij op het plein met vuurwerk in hun hand stonden, maar dat was hen in handen gedrukt door derden en was ongevaarlijk babyspul, zo stelden ze tegenover de rechtbank. Een 22-jarige Ossenaar ontkent dat hij die avond op de Misse in Heesch was. De gebivakmutste man op de foto's is iemand anders, zo betoogde hij. Een 47-jarige Heeschenaar die behalve van geweldpleging ook verdacht wordt van diefstal van een zaklamp van een van de politiemannen, stelt dat hij het ding op straat heeft gevonden. Ook hij ontkent projectielen richting agenten te hebben gegooid.