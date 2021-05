Om Geffense en Heesche dorpsbladen in te zien hoeft men niet langer Heemkundes te bezoeken

,,Moeilijk werk was het niet. Veel wel”, zegt Hugo van der Sanden, lid van de werkgroep van Geffen.nl en medeverantwoordelijke voor de digitalisering van het Geffense dorpsblad. Afgelopen woensdag was hij aanwezig bij de feestelijke lancering van het digitale archief. Bij de kerk, die altijd op de voorpagina prijkt. ,,Twee vrijwilligers hebben met hun huis-, tuin- en keukenscanners alle bijna 1100 edities ingescand. Dat was echt monnikenwerk. Maar het is goed gelukt, het is heel mooi geworden”, zegt hij.