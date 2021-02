OM kondigt 50 uur durend megabetoog aan in strafzaak tegen Martien R.

Martien R. wordt gezien als het hoofd van een familienetwerk dat handelde in drugs en wapens. In totaal zijn er vijftien verdachten, waaronder zes leden van de familie R. Advocaten vinden dat het OM de boel opblaast. Jan-Hein Kuijpers: “Zo’n grote zaak is het toch niet? Het wordt zo overdreven. Het is gewoon een zaak over wapens en drugs.’’

De duur van het requisitoir is vergelijkbaar met dat in 2012 tijdens het grootste proces ooit in ons land, het liquidatieproces Passage. Justitie heeft een film gemaakt om een beeld te schetsen van de criminele organisatie rond R. Die duurt anderhalf uur en zal voor het requisitoir in de rechtbank worden getoond. Mogelijk komt ook de verdediging nog met een film.

Acht keer aan het woord komen

De rechtbank wil het betoog waarschijnlijk in delen opknippen. Het OM zal dan acht keer aan het woord komen over de verschillende deelonderzoeken, onderbroken door advocaten die dan dat deel weer bepleiten voor de verdachten. Deze manier is hoogst ongebruikelijk. Normaal bespreekt de officier van justitie de hele zaak, afgesloten met een strafeis, en komt de raadsman daarna met het verweer. “Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt”, zei Jan-Hein Kuijpers.

Tijdens de grote politieoperatie Alfa, in november 2019 op en rond het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. woont, werden meer dan tien verdachten gepakt. De rechtbank is van plan vanaf mei de zaak inhoudelijk te behandelen, waarvoor meerdere weken tot en met begin juli zijn uitgetrokken. De uitspraak staat gepland voor 6 september.