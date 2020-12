OM ondanks vrijspraak nog steeds overtuigd van verkrachting in Oss

Land’Arte: geen jubileumex­po? Dan kunst op televisie

22 december LANDERD - Kunstgroep Land’Arte in Landerd is niet alleen creatief in het maken van objecten, maar ook in het bedenken van oplossingen. Vanwege corona gaat de expositie die gepland was vanwege het 10-jarig jubileum, niet door. LanderdTV gaat nu in 12 uitzendingen aandacht schenken aan de kunstenaars. Woensdag is de eerste.