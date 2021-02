OM staakt vervolging mannen na wildwesttaferelen in Oss

Wat de aanleiding van het geweld was, blijft onduidelijk. Wel duidelijk is dat er twee partijen waren: een groepje van vier mannen uit de Randstad en een trio uit Druten. Op zeker moment troffen de twee partijen elkaar in Oss en ontstond er een handgemeen. Een toen nog 23-jarige Delftenaar werd in de auto van de Drutenaren getrokken, mishandeld en met een mes in zijn been gestoken. De Drutenaren reden met de Delftenaar weg, maar werden achtervolgd door de drie overgebleven mannen uit de Randstad. Op de Willibordusweg eindigde hun vlucht in een heg. De Delftenaar werd herenigd met zijn vrienden, maar op de Joannes Zwijsenlaan in Oss werden ze door de politie tot stoppen gedwongen en aangehouden.