OM wil chemicaliënhandelaren die zaken deden vanuit Maren-Kessel tonnen afpakken

Heel kort verras­sings­con­cert Guus Meeuwis bij ziekenhuis Bernhoven

25 maart UDEN - Al na één liedje moest Guus Meeuwis donderdagmiddag stoppen tijdens zijn verrassingsconcert bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Hoewel er geen ruchtbaarheid aan het buitenoptreden was gegeven werd het al snel veel te druk met publiek en personeel. Na het luid meegezongen ‘Brabant’ ging de ‘caravan weer dicht en was het feest afgelopen.