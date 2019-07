OM wil ‘criminele winst’ van 760.000 euro afpakken van verdachten uit Osse regio

De drie verdachten uit de gemeente Oss hielden in Den Bosch vol dat ze slechts een kleine rol hebben gespeeld in Belgisch-Nederlandse drugshandel, waarvoor ze eerder al tot celstraffen werden veroordeeld. ,,Ik heb een keer of vijf chemicaliën in België opgehaald", vertelde de Ossenaar. ,,We vertrokken rond een uur of zeven en haalden de spullen op in Leuven. Dat was een flinke tocht: als we aan het einde van de dag terugkwamen, waren we gebroken."