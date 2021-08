OM wil door Alberto Stegeman ontmaskerde oplichter in deze regio drie jaar lang opsluiten

Evert van Schoonho­ven: ‘Stel je niet op als boze burger, maar kijk naar wat je zelf kunt doen’

5 augustus Toen Evert van Schoonhoven (63) in 1984 vanuit zijn werk in een therapeutisch gezinshuis een fietstocht naar Ravenstein maakte wist hij: hier wil ik wonen. De schoonheid gecombineerd met de ligging én het eigen station maakte het voor hem een ideale leefomgeving. Dat wil hij graag zo houden en sindsdien zet hij zich in voor de leefbaarheid van Ravenstein, en als voorzitter van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant voor zo’n beetje alle dorpen in de omgeving.