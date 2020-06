OM wil Osse veelpleger voor langere periode opsluiten: ‘Dat helpt echt niet’

Bijna alle afdelingen van Brabant­Zorg ontvangen weer bezoek

9:58 OSS - Een vaste bezoeker per bewoner is weer welkom op bijna alle afdelingen van de 35 locaties van BrabantZorg in de regio. Alleen in De Wellen in Oss en Compostella in Zeeland zijn nog afdelingen gesloten omdat ze nog geen veertien dagen coronavrij zijn.