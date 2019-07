OM zwijgt over 'rasta-overval’ in Oss

Officieel verdenkt het OM hem van 'slechts' twee overvallen, waaronder eentje in Oss. Bij elkaar opgeteld maakte hij daarbij 50.000 euro buit. Bij zijn arrestatie had de politie het echter over 'zeker zeven' overvallen, vooral op supermarkten. Zijn advocate Irma Groenendijk verwacht dan ook ,,een schril contrast tussen nu en straks", zo zei ze op een procedurele rechtszitting.

Haast voelbare angst

De Eindhovenaar (51) verscheen recent zelf niet voor de rechter. Zijn buren omschrijven hem als vriendelijk, toch moet hij verantwoordelijk zijn voor een haast voelbare angst begin dit jaar in Eindhoven. In anderhalve maand vonden er bijna twintig gewapende overvallen plaats. Half maart was het om de avond raak. Er waren mensen die geen boodschappen meer durfden te doen, Jumbo vroeg in een paginagrote advertentie klanten mee te kijken en agenten offerden hun vrije avonden op om in burger te posten.Vaak had de dader een pistool en rasta-krullen. Zeker zes keer sloeg hij toe in Woensel.

Ook was Dunkin Donuts doelwit en Casa, de opvolger van de Xenos. Dat was op 15 maart, hij ging er daar met ruim dertig mille vandoor. De avond erop stond hij opeens in een Oss' casino. Dat was de laatste keer. De politie bekeek meteen camerabeelden van de NS-stations en even later zag een agente in burger hem doodleuk 'gewoon' boodschappen doen in de Albert Heijn. Hij ging direct in de boeien.

Gheimzinnig