Oma Lientje viert haar 100-ste verjaardag: ‘Je kunt nog lang zat in een kistje liggen’

Ossenaar (34) greep vriendin bij de keel, betuigt spijt, maar wil geen cent aan haar betalen

DEN BOSCH/OSS - Een 34-jarige Ossenaar greep woedend de keel van zijn vriendin vast, tijdens een ruzie over een afgelast reisje naar het strand. ,,Ik wil oprecht sorry zeggen”, zei de man tegen politierechter W. Brouwer in Den Bosch. ,,Ik ben niet blij met wat er is gebeurd. Dit was niet mijn intentie.”

4 februari