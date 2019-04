Omdraaien hangplek in Ruwaard moet overlast voor buurt verminderen

De overkapping voor hangjongeren staat midden in een plantsoen in de oksel van de Heihoeksingel en het spoor. Een erg ongelukkige plek, vinden omwonenden. Vrijwel niemand ziet wat zich achter de struiken afspeelt en als de politie eens aanwijzingen heeft dat er zaken gebeuren die het daglicht niet verdragen, zijn de vluchtwegen talrijk. ,,Ze zien de politie van verre aankomen en schieten alle kanten uit.”

Een paar weken geleden is de JOP gekeerd. Met name passanten op de Heihoeksingel kijken nu recht onder de overkapping. Of dit een gunstig effect heeft op de gedragingen van de bezoekers is afwachten. Het hok wordt vooral drukbezocht als de duisternis is ingevallen. De komende zomermaanden zullen uitwijzen of de situatie verbetert.