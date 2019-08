Omstreden schiettent komt niet naar Osse kermis

Protest

De Poorter stond op een kermis in een park in Eindhoven toen agenten de vier wapens in beslag namen. De exploitant begrijpt niets van het politie-optreden en protesteert fel. ,,Ik run deze attractie al vier jaar. Heb overal in Nederland gestaan. Hier op Park Hilaria al voor de derde keer. Nooit is er een probleem geweest, overal was ik welkom. Nu staat er een stuk in de krant en krijgen we dit.” Met die laatste opmerking doelde hij op een artikel dat afgelopen week in het ED stond over de attractie waarbij met airsoft-pistolen wordt geschoten op kaarten met menselijke silhouetten.