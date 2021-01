Omwonenden Lithse polder voeren met honderden bordjes actie tegen windmolenpark

‘Gemeenteraadsleden lak aan de burgers?', ‘Windturbines draaien enkel op subsidie’ of ‘Politiek vertegenwoordigt belangen burgers niet'. Wie vrijdagochtend de weg op ging in de buurt van Oss, Lith of Maren-Kessel kan de bordjes bijna niet gemist hebben. In totaal zijn er wel tweehonderd neergezet. Met name bij het gemeentehuis en in de dorpen waar het protest tegen de windturbines het grootst is. Bij het stadhuis zijn de borden in de vroege vrijdagochtend overigens alweer weggehaald.