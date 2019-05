Omwonenden richten stichting Tegenwind Stijbeemden op

Ernstige krapte op Brabantse arbeids­markt: werkgevers krijgen moeilijker personeel gevonden

10:59 DEN BOSCH/TILBURG - De krapte op de regionale arbeidsmarkt is dit jaar op zijn hoogtepunt beland. En de verwachting is die krapte nog nijpender wordt. Werkgevers hebben steeds meer moeite personeel te vinden nu ‘slechts’ 2,9 procent van de Brabantse beroepsbevolking met een ww-uitkering. Inmiddels is er in vrijwel alle beroepsgroepen sprake van (ernstige) krapte. In 2018 ontstonden er ruim 196.000 vacatures in Brabant.