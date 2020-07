Onafhankelijk onderzoek naar behandeling van Arie den Dekker, die zichzelf in brand stak in Oss

videoOSS - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Arie den Dekker. Dat vertelde burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans dinsdagmiddag op een persconferentie op het gemeentehuis van Oss. Die gaf ze samen met teamchef Anke Jaspers van de politie, die afstand neemt van de conclusie van gisteren dat Den Dekker zichzelf per ongeluk in brand heeft gezet.

De tot wanhoop gedreven Ossenaar stak zichzelf maandag op de stoep van het gemeentehuis in brand en overleed enkele uren later. Hij beschuldigde de gemeente ervan veel te weinig voor hem te hebben gedaan, nadat hij naar aanleiding van een getuigenis over een liquidatie werd bedreigd en zonder woning kwam te zitten.

Naar de behandeling van Den Dekker door de instanties komt binnenkort een onafhankelijk onderzoek, in opdracht van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. Welk bureau dat gaat doen en op welke termijn is nog niet bepaald. ,,Een bestuurder moet open en transparant handelen. En ik vind ook dat mijn handelen dieper onderzocht moet worden dan het antwoord geven op vragen van journalisten of van de gemeenteraad", zegt Buijs. ,,Ik vind dat de familie en ook burgers van Oss recht hebben op openheid van zaken.”

De fractie van GroenLinks in Oss heeft desalniettemin tijdens de persconferentie opgeroepen om de gemeenteraad zo snel mogelijk bijeen te laten komen.

Waarom geen woning voor Den Dekker?

Tot nu toe deelde de burgemeester weinig informatie over haar kant van de zaak Den Dekker. Uit privacy-overwegingen deed ze dat op de persconferentie nog niet tot in detail, maar ze gaf wel inzicht in de afweging om hem geen woning aan te bieden in Oss.

Oude buren van Den Dekker waren er niet gelukkig mee dat hij een vrijstaand huis kreeg, zei Buijs. En: ,,Als iemand met poep of rotte vis gooit, stellen we grenzen. Wat ik niet doe, is iemand als beloning een huis geven. Als ik het al zou kunnen.”

Beschrijving camerabeelden

Op de persconferentie besprak politiechef Jaspers de camerabeelden van de actie van Den Dekker, om meer duidelijkheid te geven over de reden dat het onderzoek naar diens dood al na enkele uren is gesloten. ,,Je ziet dat hij de grond en delen van zijn kleding besprenkelt met een vloeistof. Hij reikt voorover om die aan te steken. Je ziet hoe zijn schoenen vlamvatten en dat hij daar niet direct op reageert. Het gevolg is ons bekend.”

Er is geen misdrijf gepleegd, concludeert de politie. Maar er is ook geen sprake van een ongeluk, zoals maandagmiddag in een tweet werd beweerd. Mogelijk is dat te voorbarig geweest, zegt Jaspers. Volgens haar beschikte de politie op dat moment nog niet over de voicemailberichten die Den Dekker achterliet bij onder meer een journalist van het NRC en zijn advocaat. Daarin kondigde de Ossenaar zijn zelfmoord aan.

Met de wetenschap van nu wil de politiechef dan ook wegblijven bij de getrokken conclusie van gisteren dat het een ongeluk was, stelde ze op de persconferentie. ,,De intentie van Arie gaan we nooit weten.”

