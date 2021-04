Onbegrip en teleurstelling over schrappen Samenloop voor Hoop

,,De sfeer, de saamhorigheid, dat je mensen het gevoel geeft: je bent niet alleen.” Alphons Bakker, voorzitter van de organisatie in Oss, heeft warme herinneringen een ‘zijn’ edities van de Samenloop voor Hoop. Zonder het te weten organiseerde hij de laatste in deze regio. In 2019 liepen in het centrum van Oss ruim 1300 deelnemers in de brandende zon de ronde over de Eikenboomgaard, langs de bomvolle terrassen op de Heuvel en terug via Terwaenen, waar vrijwilligers de deelnemers besproeiden met een tuinslang, voor wat verkoeling.