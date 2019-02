Ondanks taakstrafverbod toch weer taakstraf voor Osse winkeldief

Volgens de officier van justitie hoefde in dit geval geen rekening te worden gehouden met het zogeheten taakstrafverbod dat bepaalt dat mensen niet twee keer een taakstraf kan worden opgelegd. De 36-jarige man had in oktober nog een taakstraf gekregen voor een winkeldiefstal. Die voerde hij in december uit, maar in de tussentijd werd hij opnieuw gepakt voor winkeldiefstal. ,,Omdat de straf nog niet was uitgevoerd, geldt hier het taakstrafverbod niet", redeneerde de officier van justitie. De politierechter sloot zich daar bij aan.

Quote Denk eraan, een volgende keer gaat u wél de gevangenis in.” B. Zijlstra, politierechter

De goed opgeleide Ossenaar is enkele jaren geleden aan de drank geraakt door persoonlijke problemen. Daardoor verloor hij zijn baan en zijn onderdak. Hij slaapt 's nachts in het Verdihuis in Oss. Op 18 november zag een caïssiere bij Nettorama dat hij spullen in zijn rugzak stopte en bij de kassa slechts een blikje bier en twee broodjes bapao afrekende. Bij controle van zijn rugzak kwamen vissticks en nog meer bier tevoorschijn. Een vluchtpoging werd door personeel verijdeld , de man bedreigde hen zowel met woorden als met een sleutel waarmee hij steekbewegingen maakte.

,,Dus diefstal met geweld. daar staat doorgaans gevangenisstraf op", concludeerde de politierechter. ,,Het is geen bankroof of zo. Het ging maar om 2,75 euro", reageerde de man. De officier eiste daarom opnieuw een taakstraf, van 80 uur plus een geheel voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar.