Onder de Bomen groeit met nog eens zeven appartementen voor begeleid wonen in Megen

De zorgorganisatie werd in 2015 in Nijmegen gesticht en opende amper twee jaar later al een tweede locatie in Megen. Die is in de voormalige school voor speciaal onderwijs De Korf aan de zuidrand van het stadje. De oude klaslokalen zijn er omgebouwd tot appartementen waar zeventien mensen met psychiatrische problematiek of een lichte verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk wonen.