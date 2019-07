Onder de kerstboom vroeg Ab zijn Dinie ten huwelijk

Die juffrouw was dus Dinie. De twee vielen als een blok voor elkaar en kregen verkering. Tijdens de kerst van '54 ging Ab op een knie. Onder de kerstboom vroeg hij 'zijn' meisje ten huwelijk. Een kleine vijf jaar later, op 15 juli 1959, gaf het stel elkaar het jawoord.

Dat gebeurde allemaal nog in Amsterdam. Zo'n vier decennia geleden moest het stel noodgedwongen naar Oss verhuizen. ,,Ik werkte bij de NS en er waren nergens huizen te krijgen, behalve in Oss", aldus Ab. ,,Daar wonen we inmiddels al veertig jaar in dezelfde straat, in hetzelfde huis. We doen alles nog zelf. Het huishouden, maar ook de tuin. Ik doe het graafwerk, Dinie geeft de instructies."