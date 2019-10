Onder Oss vertelt het onbekende verhaal van de schriftloze voorouders

video Kater Alex ligt urenlang in water bij sluis Macharen, hulp faalt

22 oktober MACHAREN - Urenlang lag hij in het water, de 11-jarige kater Alex van Dinette en Ton Luke. Van boven zagen ze hoe in de smalle spleet achter de sluisdeur in Macharen zijn krachten afnamen. Om de nachtmerrie compleet te maken kwam er geen hulp. Ze voelen zich in de steek gelaten. ,,Ik dacht dat hij voor onze ogen zou verdrinken.’’