Ondergronds Ravenstein ziet het licht in dikke pil ‘Ondersteboven’

,,Gekkenwerk!” Theo Audenaerd wist het elf jaar geleden zelf ook al. Wie zal er nou alle oude kelders van een stad vastleggen en documenteren voor het nageslacht? Niemand ziet die ruimtes, behalve dan misschien de eigenaren zelf af en toe. ,,Het zijn mijn aangeboren nieuwsgierigheid en luiheid die me op dit spoor hielden.” Nieuwsgierigheid is logisch. In Ravenstein gaan de mythes over een compleet ondergronds netwerk van kelders en gangen al eeuwen van mond tot mond. Maar luiheid? ,,Ik woon zelf in Ravenstein en had weinig zin om een dergelijk project elders op touw te zetten. Hier kon ik het oppakken en laten rusten wanneer ik wilde.”