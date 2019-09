Ondernemers balen van investering die in rook op gaat

OSS - Duizenden euro aan onnodige investeringen en mokkende klanten in de regen: het slot op het rookhok is een onwelkome verrassing voor horeca-ondernemers in de regio.

Bij Café Libre aan de Molenstraat hadden ze de asbakken vrijdagmiddag al uit de rookruimte gehaald. Het vonnis van de Hoge Raad, dat rookruimten in de horeca voortaan verboden zijn, was immers per direct van kracht. ,,Maar we hebben ze later toch maar terug gezet, toen we hoorden dat er niet direct gehandhaafd zou worden’’ vertelt barvrouw Monique. ,,Dan kunnen we in het weekend de klanten vertellen dat ze vanaf maandag echt niet meer binnen mogen roken. Kunnen ze een beetje wennen. Ik hoop maar dat ze niet alle peuken op straat gooien, ik heb ze net allemaal tussen de tegels uitgepeuterd’’ aldus de barvrouw.

Quote Maar ervaring leert dat als er klachten zijn uit de buurt, de onderne­mers daar vaak samen met de buurt goed uit komen Willem van den Elzen, Woordvoerder gemeente Oss

Wat betreft Antoine van den Bergh van café ‘t Berghje aan de Berghemseweg gaan de horecaondernemers de straat op om te protesteren. ,,Net zoals de gele hesjes in Frankrijk. Ik heb er bijna tienduizend euro aan uitgegeven, aan die rookruimte. Het moest allemaal zo precies, van zoveel frisse lucht die erin geblazen werd tot hoeveel lucht er afgezogen werd. Geluidswerende deuren moesten er komen, en ik heb een hele wand voor niks laten plaatsen. En dan van de ene op de andere dag is het opeens verboden. Niet eens dat je een paar maanden tijd krijgt om iets anders te verzinnen. Het is absurd. En wat te denken aan wat dat betekent voor de buurt. De mensen gaan allemaal buiten staan.’’

De handhaving van het rookverbod is in handen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hoe mensen zich buiten, voor de deur van een café, gedragen is aan de horeca-exploitant. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor de openbare orde. Maar ervaring leert dat als er klachten zijn uit de buurt, de ondernemers daar vaak samen met de buurt goed uit komen” zegt woordvoerder Willem van den Elzen van de gemeente Oss.

,,Dat rookruimtes per direct zijn verboden is voor ons een regelrecht drama” zegt de Loosbroekse discotheekeigenaar Rob Lunenburg. Hij bouwde in 2008 een luxe rookruimte van 75.000 euro om tegemoet te komen aan de toenmalige wetgeving. Lunenburg verwacht dat het oorlog wordt met zijn gasten, als hij hen moet vertellen dat het glazen hok verboden terrein is en dat ze maar naar buiten moeten. ,,Dat gaan ook de bewoners van de buurt nooit accepteren. En groot gelijk hebben ze.” Buitenrokers zijn geen oplossing, want hij erkent de overlast die grote groepen buiten zijn deuren kunnen veroorzaken. ,,Waarom zijn alle pijlen gericht op de horecaondernemers? Mensen gaan door het verbod waarschijnlijk niet minder roken, maar misschien kan ik mijn zaak wel gaan sluiten.”

Bij ‘t Tunneke in Heesch was de rookruimte eigenlijk ooit bedoeld als vergaderzaal. ,,Dus ik kan hem weer daarvoor gaan gebruiken,” zegt eigenaar Bjorn Smits. ,,Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de gemeente straks omgaat met de overlast . Op de echt drukke avonden, oud en nieuw bijvoorbeeld, of met carnaval, zal het buiten druk worden.”