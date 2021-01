Ondernemers Schaijk willen met grote advertentie fusie tot Maashorst op zijn minst afremmen

Winnaars Osse Sporta­wards worden bekend gemaakt tijdens online show

6 januari OSS - De winnaars van de Osse Sportawards worden op 25 januari bekend gemaakt tijdens een online show. Ook worden ook alle kampioenen op een ludieke manier in het zonnetje gezet. De show start om 20.00 uur, duurt ongeveer 30 minuten en is te bekijken via het YouTube kanaal van het Sport Expertise Centrum en via Dtv. Eerder werd al bekend dat de opzet deze editie anders is dan andere jaren.