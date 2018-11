Onderzoek bij kamp in Oss waar Peter Netten is doodgeschoten wordt voortgezet

De locatie bij het woonwagenkamp werd 's nachts bewaakt. Donderdag gaat de recherche door met het sporenonderzoek. Ze verwachten dat het in de loop van de middag klaar is.



Aanleiding voor het onderzoek is 'nieuwe informatie die binnengekomen is', meldt de politie. Het onderzoeksteam hoopt in twee woonwagens belangrijke sporen te vinden die bepalend kunnen zijn voor de zaak.



Het woonwagenkamp is tijdens het onderzoek compleet afgesloten. Voor de bewoners van de woonwagens wordt een tijdelijk onderkomen gezorgd. Er wordt aanvullend sporenonderzoek gedaan, met name in en om twee specifieke woonwagens.