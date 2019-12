Onderzoek naar Stint-ongeluk kost meer tijd

Het ongeluk met de Stint in Oss ligt nog vers in het geheugen. Op de ochtend van 20 september 2018 schoot de bakfiets het spoor op waar toen net een trein aan kwam rijden. Vier kinderen overleefden de aanrijding niet. Een vijfde kind en de bestuurster van de Stint raakten zwaargewond en werken aan hun herstel.

In juli bracht het Openbaar Ministerie tussentijds verslag uit over het onderzoek. Daaruit bleek dat de bestuurster er volgens getuigen alles aan had gedaan om de Stint te stoppen. Een woordvoerder hoopte destijds dat er eind dit jaar al meer duidelijkheid zou zijn over de resultaten van het technische onderzoek en over eventuele strafrechtelijke vervolging. Dat dit nu pas op zijn vroegst begin volgend jaar gebeurt, heeft volgens de woordvoerder geen bijzondere reden. ,,Het is altijd een beetje een schatting.”