Onderzoek politie naar dodelijk ongeval in Oss

Brandweer verwijdert gevaarlijk blok ijs rond regenpijp aan woning in Oss

14 februari OSS - De brandweer heeft zondagmiddag een groot stuk ijs verwijderd van een woning in de Mollengang in Oss. Via de dakgoot had zich rond de regenpijp aan het huis een indrukwekkend, maar gevaarlijk blok gevormd.