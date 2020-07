Onduidelijk wanneer bewoners weer naar huis kunnen na instortingsgevaar in Heesch, meer onderzoek nodig

Een constructeur van de Omgevingsdienst Nederland heeft maandag een inspectie bij de woningen gedaan. Daarbij is geconstateerd dat de bevestigingsconstructie van de kap ontoereikend is. Onduidelijk is wat de oorzaak is geweest dat juist nu de kap verzakte. Volgens de gemeente is nader onderzoek door verzekeraars nodig om meer aan de weet te komen over de precieze oorzaak, hoe deze heeft kunnen ontstaan en wat de verdere gevolgen en oplossingen kunnen zijn.