Ongeluk met vijf voertuigen op A50 bij Ravenstein

Sobere première Veteranen­dag Oss: ‘Corona gooide roet in het eten’

20 september OSS - Het had zo mooi kunnen zijn: de eerste Veteranendag in Oss met een familieprogramma, een maaltijd erbij en in de avonduren een herdenking van alle militairen die bij de bevrijding van Oss en andere missies over de wereld zijn omgekomen. Helaas was ook hier het coronavirus spelbreker en bleef alleen de herdenking over.