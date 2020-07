Ongeluk op onbewaakte spoorwegovergang; Dorenda (22) kwam nooit aan in Geffen

Frits Spits vertelt in Groene Engel over het verlies van zijn vrouw Greetje

10:01 OSS - ‘Alles lijkt zoals het was’ is de titel van het boek waarin radiopresentator Frits Spits een ode brengt aan zijn overleden vrouw Greetje. Op woensdag 9 december geeft hij hierover een lezing in de Groene Engel in Oss. De lezing is een initiatief van Bibliotheek Oss in samenwerking met hospice de Oase en Rouwcafé Oss.