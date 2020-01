Ongelukken zorgen voor files op A50, A58 en A59

Lekker warm zitten in ‘huiskamer’ bij kinderboer­de­rij Oss

10:31 OSS - Niet langer blauwbekken bij de tochtige koffiehoek, maar lekker warm zitten in een theehuis. Dat is de insteek van kinderboerderij De Elzenhoek met de nieuwste toevoeging in het wijkpark van de Ruwaard in Oss. ‘De huiskamer’ is de voorlopige titel die aan het project is gehangen.