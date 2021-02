Ongenood bezoek Lithse ‘kooi’ verjaagt honderden eenden

Uden en Landerd starten pro-Maas­horst-lob­by richting Den Haag

12 februari UDEN/LANDERD - De colleges van Uden en Landerd willen de politiek in Den Haag gaan overtuigen dat hun geplande fusie wel een goed idee is en dat Schaijk daar een onlosmakelijk onderdeel van is. De hoop is dat CDA en GroenLinks op andere gedachten gebracht kunnen worden, liefst nog dat die hun amendement intrekken om Schaijk bij Oss te voegen.