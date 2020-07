Ongetraind een Kennedymars lopen door Oss, Rianne van der Maden deed het

"We zijn binnen gekomen, maar vraag niet hoe", zegt Rianne van der Maden lachend. Tachtig kilometer wandelen in twintig uur tijd, oftewel een Kennedymars, is dan ook een fikse klus. Maar Van der Maden was bijzonder gemotiveerd. Via haar werk als ziekenverzorgende in de thuiszorg, zag zij vorig jaar namelijk van dichtbij wat een slopende ziekte alvleesklierkanker zijn kan. Ze besloot de Kennedymars in Someren te lopen om geld in te zamelen voor Support Casper, een stichting die onderzoek financiert naar nieuwe manieren om deze ziekte te behandelen.

Het begon te kriebelen

Rianne van der Maden en vrienden lopen een Kennedymars door de gemeente Oss. Helaas werd de wandelmars dit jaar afgeblazen vanwege het coronavirus. Van der Maden had zich er al bij neergelegd de tocht volgend jaar af te leggen, maar een week voor het weekend waarin deze gepland stond, begon het alsnog te kriebelen. "Ik had rondom deze dagen al vrij genomen", zegt ze luchtig. "Het voelde ook gek om dan niks te doen." Ze besloot op eigen houtje haar wandelschoenen om te strikken, en zette haar voornemen op haar instagram-pagina. "Daar kwamen zoveel leuke reacties op, en mijn maatje Pascal van der Heijden waarmee ik de mars zou lopen sloot meteen aan."



Als derde wandelaar meldde Sander van Venrooij zich. "Die heb ik deze week voor het eerst gezien", zegt Van der Maden. Hij raakte geïnspireerd door haar verhalen, zette twee routes van 40 kilometer op, en besloot deze zelf mee te lopen. Afgelopen zaterdag vertrok het drietal vol goede moed. "Die eerste dag was superleuk, vol gezelligheid en vrolijkheid", blikt Van der Maden terug. "Maar Sander kreeg enorm last van zijn enkel, en ik van mijn voet. We zijn 's avonds naar de fysio gegaan; hij kreeg daar te horen een ontstoken enkel te hebben, en bij mij was de onderkant van mijn voet overbelast."

Veel support onderweg

Achteraf beseft ze pas hoe zeer ze het onderschat heeft; ongetraind een week van tevoren besluiten een Kennedymars te gaan lopen. Pijnstillers slikken, ziek worden, en puur op wilskracht overeind blijven, het is haar allemaal niet bespaard gebleven. "We zitten nu alledrie in de lappenmand maar we hebben het wel gedaan. En 1135 euro voor Support Casper opgehaald", zegt ze met gepaste trots. Dat ze de eindstreep ondanks alles toch haalden, is mede te danken aan de vele support die ze onderweg kregen. Van mensen die met snoep en bananen langs de kant stonden, of zelfs porties pulled chicken onder warmhoudfolie."Dat hadden we echt even nodig op dat moment."

De hele laatste dag vat ze samen als een mentale strijd. "Gisteravond zaten we na afloop aan een frietje en hoorde ik allerlei spannende verhalen over wat er die dag was gebeurd; ik heb er niets van meegekregen. Voor mij was het echt op het tandvlees lopen." Op de vraag of ze het weer zou doen, reageert ze dan ook met een uitbundige lach. "Dat moet je me vandaag echt niet vragen, haha!" Maar na heel even denken weet de ziekenverzorger het al: "Als ik de gelegenheid zou hebben om te trainen, zou ik het doen."