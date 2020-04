Onkruid wegbranden in gortdroge periode gaat mis in Oss: tuin van buren vat vlam

Klanten en collega's halen in één dag dik 7000 euro op voor Osse kapper: ‘Dit geeft lucht’

15:12 OSS - Een inzamelingsactie om barbierszaak Kei Scherp de coronacrisis door te helpen heeft in amper één dag tijd al meer dan 7.000 euro opgeleverd. Dik 160 klanten en collega's maakten een bedrag over waar ze later een knip- of scheerbeurt voor terugkrijgen.