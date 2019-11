Online een ticket boeken kan iedereen, maar een reis naar een vliegtuigfabriek of met racefans naar Singapore?

,,We gaan de hele wereld over: Libië, Noord-Korea, Kazachstan, Bahrein, Chili en Zuid-Afrika, maar ook Engeland. In 2008 zijn we ermee begonnen, Jurgen van Toor, Arnold ten Pas en ik. We kenden elkaar van een blad over vliegtuigen, gingen ook weleens op reis om ergens anders te spotten. Tegenwoordig zijn er bijna geen spotters meer die alleen nummers opschrijven, het gaat ook echt om het fotograferen. De nieuwste trend is ‘s avonds foto’s maken.



Ik ga niet mee op elke reis. Dat kan ook niet, het zijn er 25 of 30 per jaar. Japan en Amerika zijn altijd populaire bestemmingen, net als Moskou. Hoe leuk een reis is hangt af van de vliegtuigen die je ziet, maar ook hoe het land waar je bent tegenover de hobby staat. In Japan zijn ze bijvoorbeeld bijzonder behulpzaam. We gaan vaak op de bonnefooi, aan het hek hangen dus.



Maar soms vragen we ook bij een vliegtuigfabriek of een luchtmachtbasis of we binnen mogen. Ik denk dat 80 procent van onze reizigers de reis ook prima zelf zou kunnen regelen. Doen ze ook weleens, maar wij bieden het gemak, de zekerheid en ook de gezelligheid: mensen kennen elkaar van onze reizen. En een weekje Iran is toch wat lastiger te organiseren als je in je eentje gaat spotten.”