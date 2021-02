Online petitie moet Tweede Kamer tonen dat niet heel Schaijk bij Oss wil

Toch nog op de ski's, gewoon in Oss

12 februari OSS - Om in echte sneeuw te skiën, hoeft er nu geen verre reis naar wintersportoorden gemaakt te worden. Want nu kan je ook in Oss op de lange latten om in verse sneeuw naar beneden te glijden. Op Skibaan Alpine World in Oss - waar vroeger het vuilnis gestort werd - is nu die mogelijkheid. Al vrijwel de hele week zijn er skiërs op de baan, aldus Jacques van der Pas van Alpine World. ,,Er is een geweldig pak sneeuw gevallen. De omstandigheden zijn perfect.”