Onrust in Oss na twee weken stilte weer helemaal terug: opnieuw auto’s in vlammen op

Eis anderhalf jaar cel tegen glassteker uit Oss

6:03 OSS/DEN BOSCH De 26-jarige Ossenaar die in de nacht van 6 op 7 oktober vorig jaar in het Osse café Rebel een 19-jarige inwoner van Heesch met een glas zodanig verwondde, dat hij 42 hechtingen in zijn gezicht nodig had, moet als het aan het OM ligt, achttien maanden de cel in, waarvan zes voorwaardelijk.