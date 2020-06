Onrust over verhuisplan KBO Heesch: senioren vrezen de trap in De Pas

In zijn brief aan het KBO-bestuur zet Hans Claasen zijn grootste zorg scherp neer: ‘Zien jullie het al gebeuren dat er dan 30 tot 40 slecht ter been zijnde ouderen moeten vluchten via de trap? Want als er brand is mag immers de lift niet gebruikt worden. Willen jullie als bestuur die verantwoording nemen? Ik zou het zeker niet willen.’