Ontbrekend teentje zorgt dat Ossenaar (51) vrijgesproken wordt van heling gestolen dieren: ‘Mijn vogels waren compleet’

Na grote brand in nieuwjaars­nacht komt het gas tijdelijk via een omweg naar de Osse Schadewijk

OSS - Na een fikse brand in de nieuwjaarsnacht is er weinig over van het gasverdeelstation op de kruising van de Vijversingel en Berghemseweg in Oss. Maandag werden de zwartgeblakerde restanten daarom afgevoerd, dinsdag komt er een tijdelijk station voor terug.

3 januari