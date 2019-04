Ontdek-Geffen-Dag trekt toch vooral Geffenaren

De parochiekerk hoort bij de 'highlights' die de deuren wagenwijd openzetten op een dag die én Open Monumentendag én Molendag én Museumdag lijkt te zijn. "Vind ik wel mooi", reageert Jeroen op de vraag of zo'n speciale dag nu eigenlijk wel nodig is. "We willen laten zien dat ons het dorp nog best een aantal prachtige gebouwen bezit. Neem nou deze kerk: met een toren die rond 1450 gebouwd is, hebben we toch echt een stuk historie in huis. En wat te denken van Geffen als molendorp. Twee molens draaien nog steeds; ooit stonden er alleen al in de Molenstraat vier. Die historie alleen al maakt me zeker een trotse Geffenaar."