Ontdekte politiecamera leidde tot inval in drugslab Reek

Achter het huis aan de Helstraat in Reek had de politie in het geheim een camera ingegraven. Hoe lang die camera al actief was, is onduidelijk, maar op vrijdagmiddag 20 juli kreeg de 33-jarige bewoner van de woning het ding in de smiezen. Hij liep naar zijn buurman, waarna ze samen de -in een plastic zak gewikkelde- camera bovengronds haalden. Enkele uren later viel de politie binnen in de woning. In de achterste schuur vond de politie drugs en grote hoeveelheden grondstoffen voor het maken van xtc. Specialisten van de politie hadden de hele zaterdag nodig om het lab te ontmantelen en alle gevonden grondstoffen af te voeren.