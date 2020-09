Ontevreden burgers Heesch praten alsnog met wethouder

Dankzij het Osse monopoly spel kunnen ze in India naar school

31 augustus OSS - In Punayata, India is deze zomer de Mahatma Gandhi Government School geopend met geld dat bijeen gebracht is door Ossenaren. De school is gebouwd met de opbrengsten van de verkoop van het spel Monopoly Oss. Tafelronde 73, een vereniging van ondernemende mannen tussen de 25 en 40 jaar, nam het initiatief voor het spel en zorgde ervoor dat de opbrengst in India terecht kwam.