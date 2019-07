Ontmoetingsplek voor Overlangel, Neerloon en Keent

Het nieuws zat hem in de moties, zoals die van de PvdA over de toekomst van de oude Unoxwinkel. Groot was dan ook de teleurstelling bij modelbouwvereniging De Wissel toen de PvdA besloot deze motie vanwege gebrek aan enthousiasme bij de overige partijen niet ter stemming te laten brengen.

Quote Leden modelbouw­ver­e­ni­ging De Wissel voelen zich niet gehoord Iris van Dinther (PvdA)

Voor de gelegenheid waren de leden van De Wissel aanwezig op de publieke tribune, inclusief een model van de oude Unoxwinkel aan de Gasstraat. Maar het woord bezuinigingen zingt rond, en bovendien had wethouder Van der Schoot geen zin in een monumentaal pand, met een andere bestemming, gelegen op een industrieterrein.

Mooie bestemming

,,Ze voelen zich niet gehoord, de leden van De Wissel vragen zich af of er nog wel een plek is voor ze in Oss, dus we roepen het college op met ze in gesprek te blijven. Tegelijkertijd hopen we dat het college in gesprek gaat met Zwanenberg en ze oproept het pand een mooie bestemming te geven", wilde raadslid Iris van Dinther er nog over kwijt.

Financiële ruimte was er wél voor Neerloon, Overlangel en Keent. Sinds daar de Petjesbar afbrandde ontbeert de gemeenschap een ontmoetingsplek, en dat is nu juist één van de speerpunten in de Osse kadernota.

Gemeenschapszin

Sport, ontmoeten en cultuur zijn uitdrukkingsvormen van gemeenschapszin, schrijven burgemeester en wethouders en daar hield een meerderheid van de raad het college graag aan. En dus was er een een breed gesteunde motie voor een verenigingsaccommodatie in Overlangel. Wethouder Den Brok stribbelde wel tegen: ,,Dit past niet binnen de visie over vitale sportverenigingen en niet in de vastgoedvisie, de onderhandelingspositie met de grondeigenaren is zo ernstig verzwakt, ik wijs u op de risico's en dat dit een erg pittige opdracht wordt".