Ontmoetingstafel inspireert Stichting Chaja om te praten over het leven

OSS - Noodgedwongen vanwege de toen geldende coronamaatregelen nam Stichting Chaja eind april in stilte haar ‘Ontmoetingstafel’ in gebruik. Nu is het echter tijd om het nieuwe trefpunt in de buitenlucht, midden in de rust en de natuur van Landerij van Tosse’, officieel te onthullen, laat voorzitter Marleen van den Berg weten.

,,Vrijdag 17 september zal burgemeester Wobine Buijs om 12.30 uur de ingebruikname dat officiële tintje geven. We vragen bezoekers echter wel om een coronatoegangsbewijs te laten zien om aanwezig te kunnen zijn bij deze onthulling”, aldus Van den Berg.

Inspirerende plek

De stichting heeft de ontmoetingsplek in de tuinderij gerealiseerd voor mensen die in hun eigen leven of dat van hun naasten met kanker geconfronteerd zijn. ,,We vormen een bondgenootschap dat niet de ziekte maar het leven van de mens vooropstelt. De tafel is dan ook vooral bedoeld als inspirerende plek om te praten over dat leven. Zelf zullen we deze tafel gebruiken voor Chaja-activiteiten. Toch zijn bezoekers van Landerij van Tosse bij dezen van harte uitgenodigd om óók eens plaats te nemen aan deze tafel als wij er geen activiteiten houden. Graag zelfs”, wil de voorzitter gezegd hebben. ,,Staat de poort van de tuinderij open, neem dan beslist een kijkje bij deze prachtig vormgegeven ronde tafel.”

Meerdere houtsoorten

Het tafelblad, ontworpen en vervaardigd door de Groningse houtkunstenaar André Smouter, bestaat uit meerdere in- en uitheemse houtsoorten die de multiculturele samenleving vertegenwoordigen. De rivier in het midden symboliseert het ontspringen bij de bron en het uitvloeien in de zee: de metafoor van het leven van begin tot einde. Marleen van den Berg vult aan: ,,We zijn niet alleen André dankbaar, maar ook zijn broer Henk als coördinator van projecten bij Van Tosse. En edelsmid Toon Hornman die de naamplaatjes van de sponsoren voor ons maakt.”

De Tuinderij is volgens haar het beste te bereiken vanaf de Amelsestraat in Oss: ,,Daar de Koningsweg opgaan, vervolgens links aanhouden en het zandpad volgen. Dan kom je vanzelf de Tuinderij, die het gehele jaar op werkdagen ‘s morgens te bezoeken. Als de poort open is, kun je vrij binnenlopen.”

Magazine

Tegelijkertijd meldt de voorzitter trots het verschijnen van het full-color magazine ‘Reisverhalen in coronatijd’. ,,Op reis gaan, in het echt of in gedachten, is het leven inademen en je blik verruimen. Daarvoor gaven we onze leden ter inspiratie meerdere kaarten uit het boek ‘De Grote Atlas van de Belevingswereld’ van Jean Klare die ons daarvoor toestemming gaf. Na de oproep om verhalen en gedichten in te sturen, rekenden we op hooguit een stuk of acht bijdragen; dat werden er uiteindelijk bijna veertig. Wellicht publiceren we het magazine van onze Chaja-zangers en -spelers te zijner tijd op onze website zodat iedereen hun prachtige bijdragen kan lezen.”