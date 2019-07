Ontploffing in appartementencomplex Oss

Schuur op camping in Hees­wijk-Din­ther brandt af, man gewond door inademen van rook

9:16 HEESWIJK-DINTHER - Een schuur is zondagavond afgebrand op de camping Royal Events Palace aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. De schuur stond vlak naast een chalet. Bij de brand is een persoon gewond geraakt, omdat hij rook had ingeademd.